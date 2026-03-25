Arus Balik Lebaran Memuncak, Ribuan Kendaraan dari Sumbar Masuk Riau

jpnn.com, PEKANBARU - Arus balik Lebaran Idulfitri 1447 Hijriah di Provinsi Riau pada H+4 Rabu 25 Maret 2025 menunjukkan peningkatan signifikan.

Ribuan kendaraan dari arah Sumatera Barat (Sumbar) terpantau mulai memasuki wilayah Riau melalui jalur lintas barat dan tengah.

Peningkatan volume kendaraan terlihat di sejumlah jalur utama penghubung Sumbar–Riau, khususnya di ruas Lintas Barat (Kampar–Sumbar) dan Lintas Tengah (Kuansing–Sumbar).

Meski terjadi lonjakan, kondisi lalu lintas secara umum masih terpantau lancar dan terkendali.

Selain jalur lintas, kepadatan juga mulai terasa di pintu masuk tol, terutama di Gerbang Tol XIII Koto Kampar yang menjadi salah satu akses utama kendaraan dari Sumbar menuju Riau.

Berdasarkan data Ditlantas Polda Riau jumlah kendaraan yang masuk ke Riau melalui empat pintu utama mengalami kenaikan sekitar 3,7 persen dibandingkan hari sebelumnya.

Kendaraan yang masuk didominasi oleh roda empat sebanyak 169.307 unit, sementara roda dua tercatat 7.828 unit.

Direktur Lalu Lintas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika mengatakan peningkatan ini merupakan bagian dari puncak arus balik Lebaran.