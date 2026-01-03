Arus Balik Libur Nataru: 147.780 Kendaraan Melintas di JTTS
jpnn.com - Pergerakan kendaraan di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) pada arus balik Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 masih terpantau tinggi pada 1 Januari 2026.
Secara kumulatif, total trafik harian pada ruas tol yang telah beroperasi tercatat mencapai 147.780 kendaraan, atau meningkat 65,00 persen dibandingkan trafik normal.
EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Mardiansyah mengungkapkan bahwa
peningkatan ini menunjukkan masih tingginya mobilitas masyarakat pada fase awal arus balik Nataru.
"Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Hutama Karya untuk memastikan layanan tol tetap aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan," ungkap Mardiansyah, Sabtu (3/1/2026).
Seiring dengan masih berlangsungnya arus balik, Hutama Karya mengimbau seluruh pengguna jalan untuk merencanakan perjalanan dengan baik, mematuhi rambu lalu lintas dan batas kecepatan, menjaga jarak aman, serta mengikuti arahan petugas di lapangan.
"Pengguna jalan juga harus memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam keadaan prima, serta memanfaatkan rest area untuk beristirahat apabila merasa lelah atau mengantuk," pesan Mardiansyah.
Hutama Karya berkomitmen untuk terus menjaga kelancaran dan keselamatan trafik di Jalan Tol Trans Sumatera melalui kesiapan petugas, sarana pendukung, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait, sebagai wujud #MelayaniSepenuhHati. (mcr35/jpnn)
