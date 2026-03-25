Arus Balik Masih Padat, Mobilitas di Tol Trans Sumatera Terpantau Tinggi

jpnn.com, SUMATERA SELATAN - Mobilitas masyarakat pada arus balik lebaran 2026 di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) terpantau masih sangat tinggi pada Selasa 24 Maret 2026.

Berdasarkan pantauan terbaru, arus balik lebaran 2026 didominasi oleh pergerakan kendaraan di Koridor penghubung utama dan jalur akses menuju pusat perkotaan.

Plt. EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya, Hamdani menerangkan secara kumulatif, total trafik harian pada ruas tol yang telah beroperasi tercatat mencapai 256.641 kendaraan, atau meningkat 191,36 persen dibandingkan trafik normal.

"Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Hutama Karya untuk memastikan layanan jalan tol tetap aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan," terang Hamdani, Rabu (25/3).

Hutama Karya mengimbau seluruh pengguna jalan untuk merencanakan perjalanan dengan baik, terutama bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan pada periode arus balik Lebaran.

"Pengguna jalan diharapkan mematuhi rambu lalu lintas dan batas kecepatan, menjaga jarak aman, memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam kondisi prima, serta beristirahat di rest area terdekat apabila merasa lelah atau mengantuk," pesan Hamdani.

Berikut Rekap Trafik Harian Ruas Tol Beroperasi (Periode 24 Maret 2026):

Kendaraan yang melintasi Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung (Terpeka) tercatat sebanyak 29.462 kendaraan atau meningkat 137,12 persen dibandingkan trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Palembang – Indralaya – Prabumulih (Palindra & Indraprabu) tercatat sebanyak 34.387 kendaraan atau meningkat 177,34 persen dibandingkan trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Betung – Tempino – Jambi (Bayung Lencir – Tempino – Sp. Ness) tercatat sebanyak 9.069 kendaraan atau meningkat 23,54 persen dibandingkan trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Bengkulu – Taba Penanjung (Bengtaba) tercatat sebanyak 5.367 kendaraan atau meningkat 275,31 persen dibandingkan trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Pekanbaru – Dumai (Permai) tercatat sebanyak 23.434 kendaraan atau meningkat 64,56 persen dibandingkan trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Pekanbaru – XIII Koto Kampar tercatat sebanyak 19.144 kendaraan atau meningkat 325,90 persen dibandingkan trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Indrapura – Kisaran tercatat sebanyak 26.007 kendaraan atau meningkat 210,57 persen dibandingkan trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (Kuala Tanjung – Sinaksak) yang dikelola oleh PT Hutama Marga Waskita (HMW) tercatat sebanyak 60.001 kendaraan atau meningkat 296,07 persen dibandingkan trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Binjai – Langsa (Binjai – Pangkalan Brandan) tercatat sebanyak 21.772 kendaraan atau meningkat 187,08 persen dibandingkan trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 2–6 (Seulimeum – Baitussalam) tercatat sebanyak 18.058 kendaraan atau meningkat 541,95 persen dibandingkan trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Padang – Sicincin tercatat sebanyak 9.940 kendaraan atau meningkat 441,98 persen dibandingkan trafik normal.

Rekap Trafik Ruas Tol Fungsional Periode Arus Balik Lebaran 2026 (Periode 24 Maret 2026):