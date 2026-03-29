Arus Balik Masih Tersisa 15 Persen, Korlantas Siapkan Skema One Way Tahap 3

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho membeberkan perkembangan terbaru terkait situasi arus balik gelombang kedua yang diprediksi mencapai puncaknya pada Sabtu (28/3).

Berdasarkan data terkini, volume kendaraan yang belum kembali ke Jakarta terpantau terus menyusut.

Irjen Agus mengungkapkan bahwa pada Sabtu pagi, persentase kendaraan yang masih berada di luar Jakarta tercatat sekitar 22 persen.

Namun, seiring berjalannya waktu hingga malam hari, angka tersebut diprediksi tinggal menyisakan belasan persen saja.

"Kalau dihitung persentase tadi pagi, itu masih 22 persen, malam ini kemungkinan tinggal 15 persen. Ini mencakup kendaraan dari arah Jawa Barat dan Trans Jawa," kata Irjen Agus Agus di Rest Area KM 62 Tol Jakarta-Cikampek, Minggu (29/3) dini hari.

Terkait manajemen rekayasa lalu lintas, jenderal bintang dua itu menjelaskan bahwa awalnya Polri berencana memperpanjang jarak one way ke arah timur.

Namun, rencana tersebut ditunda lantaran pantauan di wilayah Jawa Tengah masih menunjukkan kondisi yang cukup landai.

Dia menyebutkan parameter kendaraan yang melintasi Gerbang Tol (GT) Kalikangkung dilaporkan belum menyentuh ambang batas untuk dilakukannya penarikan arus lebih jauh.