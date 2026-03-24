Arus Balik Nagreg Diprediksi Memuncak Hari Ini, Polisi Siapkan Skema One Way Sepenggal

jpnn.com, BANDUNG - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung memprediksi puncak arus balik di jalur Nagreg dari arah Garut maupun Tasikmalaya terjadi pada Selasa hari ini (24/3/2026).

Hal ini bertepatan dengan hari terakhir cuti bersama Idulfitri 1447 Hijriah.

Koordinator Humas Pos Pengamanan Lebaran Dishub Kabupaten Bandung Eric Alam Prabowo mengatakan arus kendaraan yang kembali ke arah Bandung sudah mulai meningkat sejak pagi hari.

"Puncak pertama diperkirakan terjadi hari ini, bertepatan dengan hari terakhir libur sebelum masuk kerja," kata Eric saat dihubungi.

Eric menjelaskan arus balik di jalur Nagreg diprediksi terjadi dalam dua gelombang.

Selain puncak pertama hari ini, puncak kedua diperkirakan terjadi pada Sabtu (28/3) dan Minggu (29/3).

"Hal ini karena masih ada masyarakat yang tidak terikat jadwal kerja dan memilih untuk mudik pada akhir pekan nanti," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Binmas Polda Jabar Kombes Pol Wadi Sa’bani mengatakan pihaknya akan menerapkan strategi satu arah sepenggal di jalur selatan, khususnya dari arah Tasikmalaya dan Garut menuju Bandung.