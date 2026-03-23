Arus Balik Sumatera–Jawa Mulai Meningkat, Tetapi Layanan Penyeberangan Tetap Lancar

jpnn.com, BAKAUHENI - Pergerakan arus balik Lebaran 2026 dari Sumatera menuju Jawa mulai terbentuk dan menunjukkan tren peningkatan signifikan.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memproyeksikan puncak arus balik akan terjadi pada Selasa (24/3) dan Rabu (25/3), seiring meningkatnya mobilitas masyarakat pasca libur Lebaran.

Sejak Minggu (22/3), trafik di Pelabuhan Bakauheni terpantau mulai bergeliat, baik penumpang pejalan kaki maupun kendaraan.

Meski terjadi lonjakan, layanan penyeberangan tetap berlangsung lancar, tertib, dan terkendali berkat kesiapan operasional yang matang dan koordinasi lintas stakeholder.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo menyampaikan peningkatan trafik saat ini menjadi indikator awal dimulainya fase arus balik.

"Pergerakan yang mulai meningkat ini menandakan tren arus balik sudah berjalan. Kami terus memastikan kesiapan layanan, baik dari sisi operasional maupun fasilitas, untuk mengantisipasi lonjakan pada periode puncak,” ujarnya.

Dari sisi lapangan, General Manager ASDP Cabang Bakauheni, Partogi Tamba memastikan operasional berjalan optimal dengan skenario pengendalian yang adaptif.

Adapun skema pengalihan kendaraan pada arus balik telah mulai diterapkan.