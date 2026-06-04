Arus Bawah Prabowo Dukung Naniek Lakukan Reformasi Tata Kelola Program MBG

jpnn.com, JAKARTA - Relawan Arus Bawah Prabowo (ABP) sangat mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto mengangkat Naniek Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) serta Agustina Arumsari dan Mayjend Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN pada selasa malam (2/6/2026).

Mereka menggantikan Kepala BGN sebelumnya Dadan Hindayana dan eks Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung yang terkena masalah hukum kasus korupsi yang kini telah ditahan oleh Kejaksaan Agung.

ABP juga berharap Pimpinan baru BGN dapat benar-benar mengemban amanah yang diberikan Presiden untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada BGN sebagai penyelenggara program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melakukan reformasi total tata kelola, efisiensi dan transparansi anggaran.

ABG percaya dan mendukung penuh BGN di bawah kepemimpinan Bu Naniek S Deyang akan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada penerima manfaat dan stakeholder pendukung program MBG ini seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Mitra Yayasan, Koperasi, UMKM, petani, nelayan dan berdampak positif pada pertumbuhan gizi balita anak sekolah dan ibu hamil serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Ibu Naniek diangkat Pak Prabowo sebagai Kepala BGN tentunya setelah melalui proses penilaian yang obyektif dan rekam jejak beliau untuk melakukan perbaikan atas adanya berbagai penyimpangan pelaksanaan program MBG yang selama ini sangat meresahkan masyarakat dan banyak juga keluhan dari SPPG dan Yayasan mitra,” ujar Ketua DPP Relawan Arus Bawah Prabowo (ABP) Supriyanto dalam keterangan pers pada Kamis (4/6/2026).

ABP juga memberikan apresiasi atas langkah cepat Naniek dan Pimpinan BGN yang baru untuk melakukan moratorium titik SPPG baru, refokusing pada penerima manfaat yang sangat membutuhkan perbaikan gizi.

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Salah satunya adalah memprioritaskan percepatan SPPG di daerah 3T (Terpencil Terluar Termiskin) dan efisiensi anggaran menghentikan kebocoran dan pemborosan belanja barang yang tidak perlu.

ABP juga menegaskan segenap relawan pendukung Prabowo Gibran akan berpartisipasi aktif untuk menghadapi segala hambatan dan gangguan terhadap pelaksanaan Program Prioritas MBG.