Arus Kas Moncer, PGN Kantongi Likuiditas USD1,3 Miliar 

jpnn.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berhasil menjaga ketahanan keuangan sepanjang 2025 dengan mencatat arus kas operasi positif sebesar USD657,1 juta.

Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman mengatakan posisi kas dan setara kas perseroan pada akhir tahun juga tercatat tetap kuat di level USD1,3 miliar.

Kondisi likuiditas tersebut memberikan ruang bagi PGN untuk menjaga stabilitas operasional sekaligus mendukung pengembangan bisnis di tengah dinamika industri energi global.

Fajriyah Usman menuturkan perseroan terus menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis dan pengelolaan keuangan yang prudent.

“Keandalan penyaluran gas bumi bagi pelanggan tetap menjadi prioritas utama PGN. Kami mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur gas dan LNG serta menerapkan pengelolaan volume secara adaptif untuk memastikan keberlanjutan layanan energi kepada pelanggan,” ujar Fajriyah.

Dalam laporan keuangan sepanjang 2025, PGN juga mencatatkan kinerja operasional yang stabil dengan EBITDA sebesar USD971,2 juta.

Pendapatan perseroan tercatat mencapai USD3,9 miliar atau meningkat sekitar 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara laba bersih tercatat USD 215,4 juta.

Dari sisi operasional, PGN membukukan volume niaga gas bumi sebesar 836 BBTUD.