Arus Lalin di Kuansing Padat Selama Penutupan Festival Pacu Jalur

jpnn.com, KUANSING - Malam penutupan Festival Pacu Jalur Nasional 2025 di Tepian Narosa, Kuantan Singingi, Riau, Minggu, 24 Agustus 2025, membuat arus kendaraan di sejumlah ruas jalan kota Teluk Kuantan terpantau sangat padat.

Ratusan ribu masyarakat tumpah ruah menuju panggung utama untuk menyaksikan hiburan puncak yang dimeriahkan penampilan rapper asal Amerika Serikat Melly Mike, pelantun lagu “Young Black and Rich” yang viral dengan tren aura farming.

Menyikapi kepadatan tersebut, Direktur Lalu Lintas Polda Riau Kombes Pol Taufiq Lukman Nurhidayat bersama jajarannya turun langsung ke lapangan melakukan pengaturan lalu lintas.

Skema rekayasa pun diterapkan untuk mengurai penumpukan kendaraan di beberapa titik rawan.

“Alhamdulillah, meskipun padat, tetapi lalu lintas bisa kami atur. Masyarakat juga tertib, mau bekerja sama dan mengikuti arahan petugas di lapangan,” ujar Kombes Taufiq, Senin (25/8).

Adapun rekayasa lalu lintas dilakukan di sejumlah titik strategis, antara lain:

Jalan Tuanku Tambusai – Simpang SMKN 1 Kuansing, kendaraan tidak bisa lurus ke Jalan Belibis, tetapi dialihkan melalui u-turn pertama sejauh 1 km.

Simpang Taswin, arus menuju Jalan Ahmad Yani dan Jenderal Sudirman dialihkan ke Jalan Diponegoro karena kedua jalan tersebut harus steril.