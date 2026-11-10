jpnn.com - Telah lahir: kepemimpinan muda baru. Di Amerika Serikat. Di pemilu sela pekan lalu.

Pemilu itu tidak hanya mengakibatkan partainya Presiden Donald Trump kalah, tetapi sekaligus memunculkan banyak tokoh muda. Bukan hanya muda, melainkan muda yang berpandangan baru.

Di Amerika, periode anggota senat memang enam tahun, tetapi bermula dan berakhirnya tidak bersamaan. Sepertiga berakhir tahun ini, sepertiga lagi berakhir dua tahun ke depan, sepertiga lainnya baru berakhir empat tahun lagi.

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Maka di Pemilu pekan lalu hanya memilih sepertiga anggota senat. Dengan demikian senat tetap memiliki banyak anggota lama di setiap periode: dengan demikian agenda legislasi terus mengalir tidak putus.

Masa jabatan anggota "DPR" Amerika justru hanya dua tahun. Tiap dua tahun ada pileg. Waktunya bersamaan dengan pemilu sepertiga anggota senat.

Dengan demikian, anggota DPR yang terlihat tidak cerdas dan tidak membela rakyat tidak harus berlama-lama di gedung DPR.

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Sebenarnya para wajah baru itu bukan hanya muda dan berpandangan progresif melainkan juga cerdas-cerdas. Pendidikan dan profesi mereka keren-keren.

Salah satu yang seperti itu Anda sudah tahu namanya: Abdul El-Sayed dari Michigan. Muda, ganteng, atletis, dan menggemaskan. Lucu. Dokter. Doktor.