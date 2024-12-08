Arus Mudik 2026: ASDP Berlakukan Sistem Single Ticketing, Jasa Raharja Lakukan Ini

jpnn.com - PT ASDP Indonesia Ferry memberlakukan sistem single ticketing selama periode Lebaran 2026.

Hal ini disampaikan oleh Dirut ASDP, Heru Widodo di Command Center PRJ Korlantas Polri, KM 29 Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (12/3).

Heru mengatakan kesiapan menyambut arus mudik lebaran 2026 sudah dilakukan sangat baik dan bekerjasama dengan seluruh stakeholder terkait.

"Dan khusus untuk wilayah Jawa menuju Sumatra atau Pelabuhan Merak-Bakauheni, ASDP memberlakukan single ticketing. Jadi, tidak ada lagi tiket eksekutif, semua kami samakan menjadi tiket reguler," kata Heru.

Dia lantas mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ingin menyeberang dari Merak-Bakauheni untuk memilih waktu secara fleksibel.

"Karena tidak ada lagi nanti tiket eksekutif, semuanya menjadi reguler. Dan seluruh masyarakat siapa pun yang nanti datang ke Merak akan kami layani dengan baik dan akan kita arahkan ke seluruh dermaga yang tersedia," lanjutnya.

Sementara itu, Dirut Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin mengatakan pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap setiap bus yang akan digunakan untuk arus mudik 2026.

"Kami sudah melakukan ramp check kendaraan bus yang akan melakukan perjalanan mudik, penyiapan 1.700 titik rawan laka di seluruh lintasan mudik dan mempersiapkan 2.000 personil Jasa Raharja untuk mengawal para pemudik," jelasnya.