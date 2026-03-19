Arus Mudik 2026, Trafik Tol Trans Sumatera Melonjak Drastis hingga 78,35 Persen

jpnn.com, PALEMBANG - Arus mudik di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) mulai menunjukkan grafik peningkatan yang signifikan.

PT Hutama Karya (Persero) melaporkan volume kendaraan yang melintasi jalur bebas hambatan ini melesat tajam dibandingkan hari-hari biasa pada 17 Maret 2026.

Pergerakan pemudik tahun ini tampak dimulai lebih awal, terutama pada ruas-rias strategis yang menghubungkan antarprovinsi dan akses menuju pusat ekonomi di Sumatra.

Berdasarkan catatan terkini, antusiasme masyarakat untuk pulang kampung lebih dini terlihat dari angka akumulasi trafik berikut ini:

- Total volume kendaraan: 153.823 unit (kumulatif seluruh ruas).

- Presentase kenaikan: 78,35 persen di atas rata-rata trafik normal.

Koridor penghubung utama dan jalur akses perkotaan menjadi area dengan kepadatan tertinggi.

"Kami mengimbau seluruh pengguna jalan untuk merencanakan perjalanan dengan baik, terutama bagi masyarakat yang mulai melakukan perjalanan mudik lebih awal," kata Plh. EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Hamdani, Kamis (19/3).