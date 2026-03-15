Arus Mudik ke Sumatera Mulai Meningkat, Korlantas Siapkan Berbagai Jurus

Penyeberangan Bakauheni–Merak, lonjakan pergerakan diproyeksikan terjadi pada Angkutan Lebaran. Foto: ASDP

jpnn.com, JAKARTA - Arus mudik Lebaran 2026 via Pelabuhan Merak mulai menunjukkan peningkatan. Volume kendaraan yang meninggalkan Cikupa menuju ujung barat Pulau Jawa tersebut meningkat secara signifikan.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menyatakan bahwa jajarannya sudah memetakan kondisi di lapangan dengan sistem klasifikasi normal, kuning, hingga merah.

"Peningkatan kendaraan dari Cikupa menuju Merak sampai ke Sumatera memang ada kenaikan."

"Pola kami sudah jelas, ada normal, kuning, dan merah," kata Irjen Agus di Command Center Korlantas Polri di KM 29 Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (15/3).

Jenderal bintang dua itu menjelaskan kondisi 'Kuning' ditetapkan jika antrean kendaraan sudah menyentuh pagar Pelabuhan Merak.

Namun, jika antrean sudah meluber keluar pagar pelabuhan, status berubah menjadi 'Merah' atau siaga penuh.

"Kapan terjadi kondisi kuning? Antrean yang di Merak sudah hampir di pagar pelabuhan. Kalau antreannya sudah keluar dari pagar pelabuhan itu namanya merah," ungkapnya.

Menghadapi potensi "stuck" di area pelabuhan, Korlantas Polri akan menggunakan delay system atau sistem penundaan kendaraan akan langsung dimainkan untuk memecah penumpukan.

