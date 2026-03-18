Arus Mudik Lebaran, 18 Ribu Kendaraan Melintasi Tol Kayuagung-Palembang

jpnn.com - PALEMBANG - Volume kendaraan yang melintasi ruas Tol Kayuagung-Palembang (Kapal) melonjak signifikan pada periode mudik Lebaran 2026.

Data terbaru menunjukkan total 18.500 unit kendaraan melintas ke arah Palembang pada puncak arus mudik Lebaran 2026, Selasa (17/3).

Deputi Area Manager Transaksi Tol Kapal Sumarno menjelaskan bahwa tren kenaikan ini sudah terlihat sejak beberapa hari sebelumnya.

Meski sempat fluktuatif di angka 16.600, Minggu (15/3) dan 15.700, Senin (16/3), volume kendaraan mengalami peningkatan pada Selasa (17/3) seiring mendekati hari raya.

"Selasa menjadi puncak paling tinggi kendaraan melintas, yaitu 18.500, karena bersamaan dengan cuti Hari Raya Nyepi 2026. Momen ini jadinya dipilih oleh masyarakat untuk berangkat lebih awal," jelas Sumarno, Kamis (19/3).

Menurut Sumarno, seharusnya arus mudik Lebaran diprediksi terjadi pada Kamis (18/3). Namun, karena Selasa (17/3) kemarin, masyarakat yang bekerja sudah mulai cuti bersama, maka lonjakan terjadi pada hari tersebut. “Seharusnya Kamis 18 Maret 2026 menjadi puncak arus mudik,” ungkapnya.

Adapun ruas Tol Keramasan pada Rabu (18/3) sore terpantau ramai. Namun, tidak ada kepadatan kendaraan di pintu masuk tol. Rata-rata kendaraan yang melintas adalah bus antarkota antarprovinsi (AKAP), mobil pribadi, dan truk-truk muatan dengan berbagai pelat nomor.

Sebagai informasi, Tol Keramasan di Palembang sebelumnya merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera pada ruas Kayuagung–Palembang–Betung (Kapal Betung).