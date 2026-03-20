Arus Mudik Lebaran 2026 di Sebatik Meningkat, Pelabuhan Sungai Nyamuk Padat

jpnn.com - NUNUKAN - Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, aktivitas arus mudik di wilayah perbatasan Pulau Sebatik, Kalimantan Utaram menunjukkan peningkatan signifikan.

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik mencatat sebanyak 583 pemudik tiba melalui Pelabuhan Sungai Nyamuk dalam kurun waktu tiga hari terakhir hingga H-2 Lebaran 2026.

Mayoritas pemudik memanfaatkan moda transportasi laut yang menghubungkan Pulau Sebatik dengan Kota Tarakan untuk melakukan perjalanan silaturahmi dan kunjungan keluarga.

Kepala PLBN Sebatik, Hariman Latuconsina, menjelaskan bahwa lonjakan pergerakan ini didominasi oleh pelintas domestik yang memanfaatkan momentum libur Idulfitri.

“Berdasarkan data yang dihimpun, tercatat 583 pelintas domestik dalam tiga hari terakhir. Perlintasan tersebut didominasi oleh masyarakat yang melakukan perjalanan untuk silaturahmi dan kunjungan keluarga selama libur Lebaran,” ujar Hariman pada Kamis (19/3).

Selain pergerakan penumpang, Hariman juga mengungkapkan adanya peningkatan aktivitas logistik di kawasan Pelabuhan Sungai Nyamuk.

Disampaikan bahwa dalam periode yang sama tercatat delapan kapal berlabuh dan melakukan kegiatan bongkar muatan.