Arus Mudik Lebaran 2026, Pengiriman KAI Logistik Tembus Capai 3.133 Ton

jpnn.com, JAKARTA - KAI Logistik turut membersamai kebutuhan masyarakat dalam mendistribusikan barang, sepeda motor, hingga hewan peliharaan agar dapat tiba dengan aman dan tepat waktu di kampung halaman maupun kota tujuan saat arus mudik.

VP of Corporate Secretary KAI Logistik, Dwi Wulandari menjelaskan pada periode arus mudik 10–17 Maret 2026 dan arus balik pada 25–31 Maret 2026, KAI Logistik berhasil mengangkut sekitar 3.133 ton dengan total 144.342 koli barang.

Secara volume, capaian ini mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 50% dibandingkan periode yang sama pada penyelenggaraan mudik dan arus balik Idulfitri 2025.

“Pada periode mudik dan arus balik Idulfitri 2026, komoditas terbanyak yang dikirimkan mencakup paket sebanyak 127.328 paket, diikuti 7.144 hewan ekor hewan peliharaan, dan 6.786 unit sepeda motor. Peningkatan ini menjadi bukti nyata semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan KAI Logistik dalam mendukung kebutuhan pada momen yang sangat penting bagi keluarga Indonesia," ujar Dwi.

Peningkatan paling signifikan tercatat pada layanan pengiriman hewan peliharaan, yang tumbuh sebesar 70%, yakni dari 4.182 ekor pada 2025 menjadi 7.144 ekor pada 2026.

Kenaikan ini menunjukkan semakin tingginya kepercayaan pelanggan terhadap layanan pengiriman hewan peliharaan KAI Logistik yang mengedepankan aspek animal welfare, keamanan, serta kenyamanan selama perjalanan.

Sementara itu, layanan pengiriman paket juga mengalami kenaikan sebesar 66%, sejalan dengan meningkatnya permintaan produk UMKM hingga kebutuhan masyarakat untuk mengirimkan bingkisan, kebutuhan Lebaran, serta barang pribadi kepada keluarga di berbagai daerah.

Adapun layanan pengiriman sepeda motor turut tumbuh sebesar 22%, sebagai solusi nyaman dan aman bagi masyarakat dalam mendukung mobilitas setelah periode mudik dan telah dilengkapi jaminan perlindungan melalui asuransi.