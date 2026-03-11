menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Industri » Arus Petikemas IPC TPK Tumbuh 8,7% Pada Awal 2026

Arus Petikemas IPC TPK Tumbuh 8,7% Pada Awal 2026

Arus Petikemas IPC TPK Tumbuh 8,7% Pada Awal 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) mencatat aktivitas logistik pada awal Ramadan menunjukkan tren positif di berbagai wilayah operasional. FOTO: dok IPC TPK

jpnn.com, JAKARTA - IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) mencatat aktivitas logistik pada awal Ramadan menunjukkan tren positif di berbagai wilayah operasional.

Corporate Secretary IPC TPK, Pramestie Wulandary, mengatakan hingga Februari 2026, perusahaan mencatat arus petikemas sebesar 600.416 TEUs, meningkat 8,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Secara bulanan, kinerja arus petikemas pada Februari 2026 juga menunjukkan tren positif.

Baca Juga:

IPC TPK mencatat arus petikemas sebesar 300.525 TEUs, tumbuh 10,6 persen dibandingkan Februari 2025 yang mencapai 271.521 TEUs. 

"Capaian ini mencerminkan aktivitas logistik yang tetap terjaga di berbagai wilayah operasional perusahaan pada awal tahun," kata Pramestie.

IPC TPK terus melakukan penguatan operasional terminal untuk memastikan kelancaran arus petikemas, khususnya pada periode Ramadan dan menjelang libur Lebaran

Baca Juga:

"Kami juga mendukung kebijakan pembatasan operasional angkutan barang dengan melakukan penyesuaian pola operasional serta mengimbau pengguna jasa untuk mengatur kegiatan pengiriman dan pengambilan petikemas lebih awal," ujar Pramestie.

Menurutnya, IPC TPK terus melakukan optimalisasi fasilitas terminal serta peningkatan produktivitas peralatan bongkar muat di berbagai area operasional. 

IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) mencatat aktivitas logistik pada awal Ramadan menunjukkan tren positif di berbagai wilayah operasional.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI