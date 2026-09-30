Arus Truk Logistik Meningkat di Ketapang–Gilimanuk, ASDP Percepat Penguraian Antrean
jpnn.com, BANYUWANGI - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terus mengoptimalkan layanan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk seiring meningkatnya pergerakan truk logistik dalam beberapa hari terakhir.
Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan, pengaturan operasional terus dilakukan secara dinamis dengan mempertimbangkan kondisi kapal, dermaga, perairan, serta pergerakan kendaraan di kedua sisi pelabuhan.
Sepanjang 27–29 September 2026, tercatat 6.082 unit truk telah menyeberang melalui lintasan tersebut, dengan tren harian meningkat dari 1.699 unit pada Minggu (27/9), menjadi 2.160 unit pada Senin (28/9), dan 2.223 unit pada Selasa (29/9).
“Fokus kami saat ini mempercepat penyerapan kendaraan dan mengurai antrean secara bertahap. Kapal dan dermaga yang tersedia terus dioptimalkan, termasuk mempercepat proses sandar dan bongkar muat ketika kondisi memungkinkan. Seluruh upaya dilakukan dengan tetap mengutamakan keselamatan pelayaran,” ujar Heru.
Dalam periode 27–29 September, ASDP melayani total 18.067 kendaraan dan 61.330 penumpang di lintasan Ketapang–Gilimanuk.
Dari keseluruhan kendaraan yang dilayani tersebut, 6.082 unit merupakan truk, menunjukkan tingginya aktivitas angkutan barang yang memanfaatkan lintasan strategis penghubung Jawa dan Bali.
Pada Rabu pagi, proses pelayanan turut dipengaruhi kondisi air laut surut di Pelabuhan Gilimanuk.
Berdasarkan pemantauan sekitar pukul 05.00 WITA, sejumlah kapal mengalami kendala saat melakukan proses sandar di dermaga plengsengan sehingga proses bongkar muat sempat tertunda.
ASDP mengimbau pengguna jasa untuk mengikuti arahan petugas dan pengaturan lalu lintas yang diberlakukan di lapangan.
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