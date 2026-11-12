Ary Ginanjar Dukung Penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA, Ini Catatannya

jpnn.com, JAKARTA - Pendiri ESQ Corp Prof. Dr. Ary Ginanjar Agustian mendukung rencana pemerintah mengembalikan penjurusan IPA, IPS, dan bahasa di jenjang SMA mulai tahun ajaran 2027/2028.

Namun, Ary mengingatkan pentingnya memastikan siswa memilih jurusan sesuai minat, bakat, dan potensi masing-masing.

Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan langkah positif untuk membantu siswa mempersiapkan pendidikan lanjutan dan menentukan arah karier.

"Saya pribadi setuju dengan dikembalikannya penjurusan di tingkat SMA. Namun, dengan catatan siswa tidak salah jurusan," ujar Ary Ginanjar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/11).

Dia menilai pengenalan minat dan bakat harus menjadi perhatian utama sebelum siswa menentukan pilihan jurusan.

Ary mempertanyakan kesiapan siswa dan orang tua dalam mengenali potensi anak.

"Yang terpenting adalah apakah anak dan orang tua sudah memiliki tools atau alat yang tepat untuk mengenali minat dan bakatnya?" katanya.

Menurut Ary, kesalahan memilih jurusan dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan siswa.