Ary Ginanjar Dukung Penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA, Ini Catatannya
jpnn.com, JAKARTA - Pendiri ESQ Corp Prof. Dr. Ary Ginanjar Agustian mendukung rencana pemerintah mengembalikan penjurusan IPA, IPS, dan bahasa di jenjang SMA mulai tahun ajaran 2027/2028.
Namun, Ary mengingatkan pentingnya memastikan siswa memilih jurusan sesuai minat, bakat, dan potensi masing-masing.
Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan langkah positif untuk membantu siswa mempersiapkan pendidikan lanjutan dan menentukan arah karier.
"Saya pribadi setuju dengan dikembalikannya penjurusan di tingkat SMA. Namun, dengan catatan siswa tidak salah jurusan," ujar Ary Ginanjar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/11).
Dia menilai pengenalan minat dan bakat harus menjadi perhatian utama sebelum siswa menentukan pilihan jurusan.
Ary mempertanyakan kesiapan siswa dan orang tua dalam mengenali potensi anak.
"Yang terpenting adalah apakah anak dan orang tua sudah memiliki tools atau alat yang tepat untuk mengenali minat dan bakatnya?" katanya.
Menurut Ary, kesalahan memilih jurusan dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan siswa.
Pendiri ESQ Corp Prof. Dr. Ary Ginanjar Agustian mendukung rencana pemerintah mengembalikan penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di jenjang SMA
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ary Ginanjar Raih Lencana Emas Jer Basuki Mawa Beya di Hardiknas 2026
- Kemhan dan ESQ Jajaki Kolaborasi Pengelolaan SDM Lewat AI Talent DNA
- Ary Ginanjar: Sekolah Rakyat Langkah Strategis Wujudkan Generasi Emas 2045
- Ary Ginanjar Menilai Jakarta Pionir Manajemen Talenta Berbasis AI di Indonesia
- Kritik Penjurusan SMA, P2G: Setiap 5 Tahun, Anak Indonesia Jadi Kelinci Percobaan
- Penjurusan IPA, IPS, Bahasa di SMA Berlaku Mulai Tahun Ajaran Baru