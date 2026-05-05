menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Pendidikan » Ary Ginanjar Raih Lencana Emas Jer Basuki Mawa Beya di Hardiknas 2026

Ary Ginanjar Raih Lencana Emas Jer Basuki Mawa Beya di Hardiknas 2026

Ary Ginanjar Raih Lencana Emas Jer Basuki Mawa Beya di Hardiknas 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ary Ginanjar terima Lencana Emas Jer Basuki Mawa Beya dari Gubernur Jatim di Hardiknas 2026. Foto: ESQ Group

jpnn.com, SURABAYA - Pendiri ESQ Group Ary Ginanjar Agustian menerima Lencana Emas Jer Basuki Mawa Beya pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 di Jawa Timur.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam upacara di Gedung Negara Grahadi, Senin (4/5/2026).

Peringatan tahun ini mengusung tema penguatan partisipasi semesta untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat.

Baca Juga:

Momentum tersebut juga dimanfaatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menegaskan komitmen dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Ary Ginanjar menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterimanya sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi ESQ dalam pengembangan SDM berbasis talenta, teknologi, dan karakter.

“Hari Pendidikan Nasional 2026 menjadi momentum istimewa bagi Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah, dengan segala kerendahan hati, saya menerima penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi kecil ESQ,” ujar Ary.

Baca Juga:

Melalui platform TalentDNA, ESQ disebut telah mendukung pemetaan talenta secara luas di Jawa Timur yang mencakup ribuan kepala sekolah, guru, dan ratusan ribu siswa SMA, SMK, serta SLB.

Menurut Ary, langkah tersebut menjadi fondasi awal dalam membangun ekosistem pendidikan yang tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pengembangan potensi individu.

Ary Ginanjar terima Lencana Emas Jer Basuki Mawa Beya dari Gubernur Jatim di Hardiknas 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI