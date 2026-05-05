Ary Ginanjar Raih Lencana Emas Jer Basuki Mawa Beya di Hardiknas 2026

jpnn.com, SURABAYA - Pendiri ESQ Group Ary Ginanjar Agustian menerima Lencana Emas Jer Basuki Mawa Beya pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 di Jawa Timur.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam upacara di Gedung Negara Grahadi, Senin (4/5/2026).

Peringatan tahun ini mengusung tema penguatan partisipasi semesta untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat.

Baca Juga: Universitas Jayabaya Kukuhkan Ary Ginanjar sebagai Profesor Kehormatan

Momentum tersebut juga dimanfaatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menegaskan komitmen dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Ary Ginanjar menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterimanya sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi ESQ dalam pengembangan SDM berbasis talenta, teknologi, dan karakter.

“Hari Pendidikan Nasional 2026 menjadi momentum istimewa bagi Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah, dengan segala kerendahan hati, saya menerima penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi kecil ESQ,” ujar Ary.

Baca Juga: Ary Ginanjar Terima Satya Budaya Narendra di AKI 2025

Melalui platform TalentDNA, ESQ disebut telah mendukung pemetaan talenta secara luas di Jawa Timur yang mencakup ribuan kepala sekolah, guru, dan ratusan ribu siswa SMA, SMK, serta SLB.

Menurut Ary, langkah tersebut menjadi fondasi awal dalam membangun ekosistem pendidikan yang tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pengembangan potensi individu.