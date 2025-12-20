Ary Ginanjar Terima Satya Budaya Narendra di AKI 2025

jpnn.com, JAKARTA - Founder ESQ Ary Ginanjar Agustian, menerima Anugerah Kebudayaan Indonesia (AKI) 2025 kategori Satya Budaya Narendra dari Menteri Kebudayaan, Fadli Zon.

Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasi Ary Ginanjar selama 25 tahun dalam pembangunan karakter bangsa melalui pendekatan nilai moral dan spiritual.

Ary Ginanjar dinilai konsisten mengembangkan gerakan pembangunan karakter bangsa sejak tahun 2000 melalui metode Emotional Spiritual Quotient (ESQ).

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan, penghargaan Satya Budaya Narendra diberikan kepada tokoh yang kontribusinya berdampak luas bagi pemajuan kebudayaan dan peradaban Indonesia.

Menurutnya, pembangunan karakter merupakan bagian penting dari ekosistem kebudayaan nasional.

Menerima penghargaan tersebut, Ary Ginanjar menyampaikan rasa syukur dan menyebut pencapaian ini sebagai pengakuan atas gerakan moral yang telah ia rintis selama seperempat abad.

“Alhamdulillah, dengan segala kerendahan hati, setelah 25 tahun berikhtiar melalui ESQ dalam membangunkan moral dan karakter bangsa, kami menerima Anugerah Kebudayaan Indonesia 2025 kategori Satya Budaya Narendra,” ujar Ary Ginanjar.

Dia menegaskan bahwa kemajuan bangsa tidak dapat diukur hanya dari aspek fisik dan ekonomi semata.