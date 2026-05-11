Arya Khan Mengaku Sudah Bercerai dari Pinkan Mambo
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Pinkan Mambo dikabarkan telah bercerai dari TikToker Arya Khan.
Kabar tersebut diungkapkan oleh Arya Khan saat melakukan siaran langsung baru-baru ini.
Dengan tegas, dia mengumumkan telah berpisah dari Pinkan Mambo.
“Aku sudah menceraikan dia. Kami sudah berpisah secara mutlak," kata Arya Khan.
Menurutnya, dirinya yang memutuskan untuk berpisah dari Pinkan Mambo.
Oleh sebab itu, Arya Khan meminta netizen untuk berhenti menanyakan perihal Pinkan Mambo kepada dirinya.
"Jadi, jangan tanya-tanya soal dia lagi sama aku ya. Doakan saja yang terbaik untuk aku dan dia ya,” tambahnya.
Di tengah kabar perceraian dari Arya Khan, Pinkan Mambo kini tampak akrab dengan anaknya, Michelle Ashley.
