Arya Saloka Comeback Lewat Sinetron Terikat Janji Setelah 3 Tahun Vakum

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Arya Saloka akan kembali ke layar kaca melalui sinetron terbaru berjudul Terikat Janji, setelah tiga tahun.

Secara garis besar, ‘Terikat Janji’ mengangkat kisah tentang Davina (Asha Assuncao), seorang putri konglomerat yang mengalami keterpurukan akibat pengkhianatan.

Dalam upayanya menjaga harga diri, Davina melibatkan Sena (Arya Saloka), seorang pedagang ketoprak, untuk menjadi kekasih pura-puranya.

Namun, alur cerita berkembang ketika diketahui bahwa Sena ternyata seorang aparat yang tengah menyamar dan memiliki masa lalu serta misi tersendiri terhadap keluarga Davina.

Konflik semakin menajam saat terungkapnya rahasia mengenai kematian karakter bernama Ryan, yang melibatkan ayah Davina dan ibu tirinya.

Arya Saloka mengaku yakin bergabung karena tertarik dengan kualitas cerita yang ditawarkan penulis naskah Donna Rosamayna.

"Kalau dibilang semenarik apa, enggak usah ditanya lagi kalau Mbak Donna (penulis) yang sudah turun tangan. Ceritanya itu punya banyak lapisan dan setiap episodenya menarik," kata Arya Saloka di Jakarta Barat, baru-baru ini.

Arya juga memberikan gambaran mengenai karakter Sena yang dimainkan dalam proyek ini.