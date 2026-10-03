Arya Saloka Mengaku Sulit Syuting di Cuaca Dingin, Ini Sebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Arya Saloka mengungkap tantangan yang dihadapinya saat menjalani proses syuting film Empat Musim Pertiwi.

Salah satu kendala yang dirasakan pemeran Bisma itu yakni kondisi cuaca dingin di lokasi pengambilan gambar yang berada di kawasan pegunungan.

Arya Saloka bahkan mengaku lebih memilih menjalani syuting dalam kondisi panas dibandingkan harus berhadapan dengan suhu dingin.

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“Benar-benar mungkin dingin, karena kami di gunung ya. Saya pernah ditanya, lebih milih mana syuting cuaca panas atau syuting cuaca dingin? Nah, saya menjawab syuting cuaca panas,” kata Arya Saloka saat konferensi pers di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (2/10).

Pria kelahiran 27 Juni 1991 itu merasa suhu rendah dapat menjadi persoalan ketika kondisi tubuh sedang tidak stabil.

Pasalnya, rasa dingin bisa membuat tubuh sulit dikendalikan hingga berpengaruh terhadap konsentrasi saat berakting.

“Terkadang saya mau mencoba, 'Ayo jangan gemeter, jangan gemeter', tapi jadi enggak fokus peran. Fokusnya malah ke badan, gimana caranya badan enggak bergetar gitu,” tutur Arya Saloka.

Menurutnya, kondisi itu membuat dirinya harus berusaha mengendalikan tubuh sekaligus menjaga konsentrasi terhadap karakter yang dimainkan.