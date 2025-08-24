Arya Sinulingga Sebut Komposisi Pemain Timnas Indonesia di FIFA Match Day Seimbang

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia akan melakoni FIFA Match Day pada September mendatang. Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulingga mengatakan komposisi pemain timnas Indonesia pada laga persahabatan tersebut akan seimbang.

Ia mengatakan jumlah pemain yang merumput di kompetisi sepak bola Indonesia, BRI Super League, dan yang merumput di kompetisi luar negeri, tak beda jauh.

Timnas Indonesia akan melakoni dua laga FIFA Match Day bertajuk Garuda Championship Series melawan Kuwait dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Untuk dua laga itu, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert telah mengumumkan 27 pemain untuk memperkuat tim Garuda.

“Nama-nama yang dipanggil juga dari liga (dalam negeri) juga banyak. Dan itu juga bisa memberikan gambaran bahwa ini komposisi yang cukup seimbang antara naturalisasi dengan yang lokal, dari liganya,” kaya Arya saat dia menyaksikan pameran foto dan tulisan bertajuk 90’ & Beyond di Mal Sarinah, Jakarta, Minggu.

Diketahui, dari 27 nama itu, 11 di antaranya adalah pemain yang bermain di Super League, sementara 15 lainnya bermain di kompetisi luar negeri, mulai di Italia, Jerman, hingga Thailand. Adapun, hanya ada satu pemain yang masih berstatus tanpa klub, yaitu Thom Haye, pemain yang tak melanjutkan kariernya bersama Almere City.

Di FIFA Match Day ini, tim Garuda akan menghadapi Kuwait lebih dulu pada Jumat (5/9). Setelah itu, Jay Idzes dan kawan-kawan akan melawan Lebanon pada tiga hari berikutnya, tepatnya pada Senin (8/9). Dua laga ini semuanya dimainkan pukul 20.30 WIB.

Saat ditanya bagaimana persiapan tim sejauh ini, Arya mengatakan semuanya dipersiapkan dengan baik.