Aryna Sabalenka Kandas di Perempat Final Roland Garros 2026

jpnn.com - PARIS - Petenis peringkat 1 dunia Aryna Sabalenka gagal menembus semifinal Roland Garros 2026.

Perempuan Belarusia itu kalah dari petenis peringkat 25 dunia dari Rusia Diana Shnaider.

Sabalenka kalah 6-3, 5-7, 0-6 di Court Philippe-Chatrier, Paris, Rabu (3/6) malam WIB.

Baca Juga: Alexander Zverev Lulus ke Semifinal Roland Garros 2026

"Sebenarnya, saya memulai pertandingan dengan sangat gugup," ujar Shnaider, on court kepada awak Roland Garros setelah pertandingan.

"Ini perempat final Grand Slam melawan pemain nomor 1. Wow. Dan akhirnya saya hanya berusaha sebaik mungkin," imbuhnya.

Di semifinal, Shnaider akan berhadapan dengan petenis Polandia Maja Chwalinska.

Satu semifinal lagi mempertemukan Marta Kostyuk (Ukraina) versus Mirra Andreeva (Rusia).

Tak satu pun semifinalis Roland Garros 2026 nomor tunggal putri itu pernah memenangi Grand Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open). (rg/jpnn)