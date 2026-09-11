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Aryna Sabalenka ke Final US Open 2026, Ronaldo Jadi Saksi

Aryna Sabalenka ke Final US Open 2026, Ronaldo Jadi Saksi
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Tunggal putri Belarusia Aryna Sabalenka menyapa fan seusai memastikan tempat di final US Open 2026. Foto: Charly Triballeau/AFP

jpnn.com - NEW YORK - Wanita Belarusia Aryna Sabalenka menjadi tunggal putri pertama yang lulus ke final grand slam US Open 2026.

Si petahana itu kembali ke final setelah mengalahkan petenis tuan rumah Jessica Pegula dua set langsung.

Pada laga di Arthur Ashe Stadium, New York, Jumat (11/9) pagi WIB itu, Aryna menang 7-5, 6-2 dalam satu jam 20 menit.

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Aryna tampil perkasa mengalahkan Jessica dalam pertandingan berkualitas yang sering mengundang decak kagum penonton di tribune.

Aryna Sabalenka ke Final US Open 2026, Ronaldo Jadi SaksiMantan superstar Brasil Ronaldo menyaksikan semifinal US Open 2026 Jessica Pegula vs Aryna Sabalenka di Arthur Ashe Stadium, USTA Billie Jean King National Tennis Center, New York City. Foto: Charly Triballeau/AFP

Sejumlah pesohor dari beragam kalangan, termasuk legenda sepak bola dari Brasil Ronaldo Nazario menjadi saksi tangguhnya Aryna di laga ini.

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"Terima kasih sudah memberikan atmosfer seperti ini. Saya tahu, banyak di antara kalian yang menginginkan Jessica, temanku, yang menang. Namun, kalian juga mendukung saya. Ini luar biasa," kata Aryna kepada awak US Open on court seusai laga.

Di final, Aryna akan berhadapan dengan pemenang dari semifinal Coco Gauff vs Elena Rybakina yang pertandingannya sedang berlangsung saat ini. (uso/jpnn)

Saat ini sedang berlangsung semifinal US Open 2026 Coco Gauff vs Elena Rybakina.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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