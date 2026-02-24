menu
AS Akan Tempatkan Senjata di Luar Angkasa, Uji Coba Akhir 2028

AS Akan Tempatkan Senjata di Luar Angkasa, Uji Coba Akhir 2028

AS Akan Tempatkan Senjata di Luar Angkasa, Uji Coba Akhir 2028
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto: ANTARA/REUTERS/Tom Brenner

jpnn.com - WASHINGTON - Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth kembali menegaskan rencana AS untuk menempatkan senjata di luar angkasa.

Rencana Amerika Serikat menempatkan senjata di luar angkasa melalui proyek rudal Golden Dome.

"Golden Dome untuk Amerika, sebuah inisiatif revolusioner berupa senjata dan sensor berbasis antariksa, konstelasi terfokus dari sensor dan satelit generasi berikutnya yang akan melihat setiap ancaman dari setiap sudut dunia," kata Hegseth dalam pidatonya di Colorado.

Pada Mei, Presiden AS Donald Trump meluncurkan proyek Golden Dome, yang diperkirakan menelan biaya hampir 175 miliar dolar AS (sekitar Rp2,94 kuadriliun).

Inisiatif pertahanan berlapis tersebut akan mengintegrasikan sistem darat, laut, dan ruang angkasa untuk melindungi AS dari ancaman rudal.

Uji coba besar pertama dilaporkan dijadwalkan pada akhir 2028.

Namun, kantor berita Bloomberg melaporkan bahwa menurut penilaian para ahli, Golden Dome tersebut akan menelan biaya 1,1 triliun dolar AS (sekitar Rp18,5 kuadriliun). (antara/jpnn)


Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu

Sumber Sputnik/RIA Novosti-OANA
