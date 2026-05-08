AS Bakal Luncurkan Serangan Baru Jika Iran Tolak Kesepakatan

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto: ANTARA/Anadolu/pri

jpnn.com - WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam bakal melakukan serangan baru jika Iran menolak untuk segera menandatangi kesepakatan.

“Kami akan menjatuhkan mereka dengan cara yang jauh lebih keras dan lebih brutal di masa depan, jika mereka tidak segera menandatangani kesepakatan itu!" kata Trump di Truth Social.

Pada 28 Februari lalu, AS dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran, sehingga menyebabkan kerusakan dan korban jiwa di kalangan warga sipil.

Kemudian, pada 7 April, Washington dan Teheran mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan.

Perundingan di Islamabad, Pakistan, berakhir tanpa hasil.

Trump memperpanjang penghentian permusuhan untuk memberi Iran waktu mengajukan "proposal terpadu."

Selanjutnya, pada Minggu malam, Trump mengumumkan Proyek Freedom untuk membantu kapal-kapal yang terblokir di Selat Hormuz dan berupaya meninggalkannya.

Sementara itu, pada Selasa, Trump mengatakan bahwa dia memutuskan untuk menghentikan operasi tersebut untuk sementara waktu guna melihat apakah kesepakatan damai dengan Iran dapat tercapai. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA
