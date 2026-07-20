menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Internasional » AS Bersiap Melakukan Serangan Militer Berskala Besar ke Iran

AS Bersiap Melakukan Serangan Militer Berskala Besar ke Iran

AS Bersiap Melakukan Serangan Militer Berskala Besar ke Iran
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bendera Amerika Serikat. Foto: Reuters

jpnn.com - WASHINGTON - Amerika Serikat dikabarkan tengah menyiapkan serangan lebih besar ke Iran. 

The Washington Post mengutip seorang pejabat AS, melaporkan bahwa Amerika Serikat sedang bersiap melakukan serangan militer berskala besar ke Iran, dengan meningkatkan kehadiran militernya di Timur Tengah.

Menurut laporan Wall Street Journal, Minggu (19/7), AS sedang mengerahkan lagi pesawat tempur dan pesawat pengisi bahan bakar tambahan dari Eropa ke Timur Tengah.

Baca Juga:

"AS sedang merencanakan perang yang lebih luas," kata seorang pejabat AS yang mengetahui diskusi internal pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

Namun, kemampuan AS untuk melakukan aksi militer berskala besar itu dibatasi oleh menipisnya persediaan amunisi, demikian kata sumber surat kabar tersebut.

Sebelumnya, Komando Pusat AS (CENTCOM) melaporkan tewasnya dua tentara AS di Yordania. 

Baca Juga:

Beberapa jenazah tak dikenal kemudian ditemukan di sana. Seorang tentara juga tewas di Irak akibat terkena serangan drone Iran.

AS dan Iran menandatangani nota kesepahaman pada 18 Juni untuk mengakhiri konflik yang berlangsung sejak 28 Februari.

Amerika Serikat dikabarkan tengah bersiap melakukan serangan militer berskala besar ke Iran.

Sumber ANTARA
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI