AS Cabut Perintah Penghentian Penerbangan Secara Nasional

jpnn.com - HAMILTON - Administrasi Penerbangan Federal Amerika Serikat (FAA) mencabut perintah penghentian penerbangan yang sempat berlangsung di seluruh bandara di AS pada Jumat. Sebelumnya, gangguan telekomunikasi memaksa pihak berwenang menunda penerbangan sebagai langkah pencegahan.

FAA mengeluarkan peringatan penghentian penerbangan pada Jumat malam menyusul apa yang disebut oleh Menteri Transportasi AS Sean Duffy sebagai "masalah komunikasi," yang menyebabkan penundaan penerbangan selama berjam-jam di seluruh wilayah AS.

Adapun penundaan itu berdampak pada penerbangan di seluruh AS sebelum regulator penerbangan tersebut mencabut peringatan.

Baca Juga: AS Setop Sementara Semua Keberangkatan Pesawat di Seluruh Bandara

Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Markwayne Mullin dalam sebuah konferensi pers di Gedung Putih, menyatakan bahwa masyarakat tidak berada dalam bahasa selama insiden tersebut berlangsung.

"Saya ingin menegaskan kembali hal ini: masyarakat sama sekali tidak berada dalam bahaya selama proses ini," kata Mullin kepada wartawan.

"Tidak ada penerbangan yang terancam. FAA mampu menanganinya. Kami mengambil langkah tersebut semata-mata sebagai bentuk kehati-hatian yang ekstra," tambahnya.

Sementara itu, Duffy menggambarkan insiden tersebut sebagai "sebuah keadaan darurat."(antara/jpnn)