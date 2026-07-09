AS dan Iran Saling Serang, Donald Trump Sesumbar
jpnn.com - WASHINGTON - Pasukan Amerika Serikat (AS) telah melancarkan serangkaian serangan dahsyat terhadap Iran dalam dua hari terakhir, Rabu dan Kamis.
Presiden AS Donald Trump mengaku tak tahu apakah situasi yang melibatkan Iran akan kembali memanas hingga menjadi konflik militer berskala penuh.
Dia menekankan bahwa AS memiliki banyak cara untuk menang jika hal itu terjadi.
"Saya tidak tahu. Kami menang dengan sangat cepat. Ini cara lain untuk melakukannya. Kami punya banyak cara untuk menang, tetapi kami sudah menang secara militer," kata Trump ketika ditanya wartawan pada Rabu (8/7) mengenai seberapa besar kemungkinan eskalasi lebih lanjut dalam ketegangan dengan Iran dapat berujung pada konflik militer berskala penuh.
Pada Rabu dini hari, pasukan AS telah melancarkan serangkaian serangan dahsyat terhadap Iran.
Pasukan Iran kemudian melaporkan telah melakukan serangan balasan terhadap sejumlah pangkalan militer milik AS di Bahrain dan Kuwait.
Otoritas Iran menuduh AS melanggar nota kesepahaman tentang penghentian permusuhan.
Kemudian pada Kamis, Komando Pusat AS (CENTCOM) menyatakan pasukan AS telah menyerang sekitar 90 sasaran di Iran.
Berikut pernyataan terbaru Donald Trump setelah pasukan AS kembali menyerang Iran dan mendapat balasan serangan.
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