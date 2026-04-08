AS-Iran Sepakat Gencatan Senjata, Legislator Harap Perdamaian Permanen Terwujud

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyambut positif langkah gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran selama dua pekan yang dimediasi oleh Pakistan.

Namun, kata Dave, gencatan senjata selama dua pekan hanyalah awal untuk mewujudkan perdamaian secara permanen. 

"Perdamaian yang berkelanjutan membutuhkan komitmen jangka panjang, kesediaan untuk menahan diri, serta kesepakatan yang menghormati hukum internasional," kata legislator fraksi Golkar itu melalui layanan pesan, Rabu (8/4).

Dave menuturkan Indonesia percaya bahwa perundingan lanjutan di Islamabad, Pakistan harus dimanfaatkan membangun fondasi perdamaian lebih kukuh.

Dia mengatakan kesepakatan damai secara permanen bakal memberi dampak positif terhadap pasar energi global, dengan turunnya harga minyak dunia. 

"Stabilitas energi dunia tentu berpengaruh pada perekonomian Indonesia," kata Dave.

Dia merasa momentum gencatan senjata sebagai peluang memperkuat kerja sama internasional dalam menjaga jalur perdagangan dan pasokan energi.

Dave melanjutkan Indonesia sebagai negara yang konsisten mendukung perdamaian dunia, perlu mendorong semua pihak menempatkan kepentingan kemanusiaan di atas politik. 

