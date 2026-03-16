AS Klaim Perang Melawan Iran akan Berakhir Hitungan Minggu
jpnn.com - ISTANBUL - Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright mengatakan bahwa perang melawan Iran akan berakhir dalam beberapa pekan ke depan.
"Konflik ini akan berakhir dalam beberapa minggu ke depan," kata Wright kepada ABC News, seraya menambahkan bahwa konflik itu "bisa lebih cepat dari itu."
Pernyataan pada Minggu (15/3) itu memberikan perkiraan waktu paling pasti dari Pemerintah Amerika Serikat sejak serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran dimulai 28 Februari.
Wright mengatakan warga AS akan terus merasakan dampak kenaikan harga bensin selama beberapa pekan lagi.
Namun, kondisi diperkirakan akan membaik setelah konflik berakhir, meski dia mengatakan "tidak ada jaminan sama sekali dalam perang."
Dia menggambarkan gangguan jangka pendek tersebut sebagai risiko yang harus dihadapi.
Pernyataan Wright muncul ketika serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran sejak 28 Februari telah menewaskan lebih dari 1.200 orang, termasuk pemimpin tertinggi Iran saat itu, Ayatollah Ali Khamenei.
Iran membalas serangan dengan drone dan rudal yang menargetkan Israel, Yordania, Irak, serta negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
