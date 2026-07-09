AS Meluncurkan Serangan Lanjutan, Iran Ancam Beri Balasan

jpnn.com - WASHINGTON - Amerika Serikat melancarkan serangan lanjutan ke Iran. AS menargetkan militer Iran di Selat Hormuzs. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) pada Rabu (8/7). CENTCOM menegaskan bahwa serangan itu dilakukan atas arahan dari panglima tertinggi.

"Atas arahan Panglima Tertinggi, pasukan Komando Pusat Amerika Serikat telah memulai serangan tambahan terhadap Iran guna makin melemahkan kemampuannya mengancam kebebasan navigasi di Selat Hormuz," demikian pernyataan CENTCOM.

"Amerika Serikat meminta Iran bertanggung jawab atas agresi baru-baru ini yang tidak dapat dibenarkan terhadap kapal-kapal niaga dan awak sipil yang berlayar di jalur pelayaran internasional yang vital," lanjut pernyataan tersebut.

Sebelumnya, Axios mengutip seorang pejabat Amerika Serikat, melaporkan bahwa militer AS menyerang sasaran militer Iran di kawasan Selat Hormuz.

Menurut laporan tersebut, Washington memperluas cakupan serangannya dibandingkan beberapa hari sebelumnya dengan menargetkan radar pantai, posisi rudal antikapal, dan sistem pertahanan udara milik Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).

Pada Rabu pagi, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran sudah tidak lagi berlaku.

Beberapa jam kemudian, media Iran melaporkan terdengar ledakan di sejumlah kota di wilayah selatan negara itu.

Serangan tambahan tersebut menandai meningkatnya eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran setelah gencatan senjata dinyatakan berakhir.