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AS Menang, Tempat di 16 Besar Piala Dunia 2026 Tersisa 6

AS Menang, Tempat di 16 Besar Piala Dunia 2026 Tersisa 6
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Penyerang Amerika Serikat Folarin Balogun (20) menyumbang satu dari dua gol timnya ke gawang Bosnia and Herzegovina di 32 Besar Piala Dunia 2026. Foto: Eakin Howard/AP Photo

jpnn.com - SAN FRANCISCO BAY AREA - Amerika Serikat tak mau kalah dengan Kanada dan Meksiko, tuan rumah Piala Dunia 2026 yang lulus ke 16 Besar.

Menghadapi Bosnia and Herzegovina pada 32 Besar di San Francisco Bay Area Stadium, Kamis (2/7) pagi WIB, AS menang 2-0 meski harus mengakhiri pertandingan dengan sepuluh pemain.

Penyerang AS Folarin Balogun menyumbang satu dari dua gol itu, tetapi harus mandi lebih cepat lantaran melanggar dengan keras pemain Bosnia and Herzegovina.

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Di 16 Besar, AS akan menjumpai Belgia yang bersusah payah menyingkirkan Senegal di 32 Besar.

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Tempat di 16 Besar pun tersisa enam yang diperebutkan oleh Spanyol, Austria, Portugal, Kroasia, Swiss, Aljazair, Australia, Mesir, Argentina, Tanjung Verde, Kolombia, dan Ghana. (fifa/jpnn)

Jadwal Sisa 32 Besar dan Bagan Babak Gugur Piala Dunia 2026
AS Menang, Tempat di 16 Besar Piala Dunia 2026 Tersisa 6AS Menang, Tempat di 16 Besar Piala Dunia 2026 Tersisa 6fifa

Babak 32 Besar Piala Dunia 2026 menyisakan enam pertandingan lagi. Cek jadwalnya di sini.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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