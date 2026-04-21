AS Menyita Kapal Dagang Touska, Iran Bereaksi Keras

Arsip foto - Bendera Iran terlihat di markas besar PBB di New York, AS, Rabu (8/1/2020). (ANTARA/Xinhua/Li Muzi/am)

jpnn.com - TEHERAN – Iran bereaksi keras atas langkah Amerika Serikat menyita kapal dagang Touska di Teluk Oman.

Iran menuntut pembebasan segera awak kapal dagang Touska, termasuk keluarga awak yang berada di kapal tersebut, menurut Kementerian Luar Negeri Iran, Selasa.

Pada Minggu (19/4), Komando Pusat AS (CENTCOM) menyatakan telah menyita kapal berbendera Iran itu, yang disebut berusaha menembus blokade AS di Teluk Oman.

"Republik Islam Iran, seraya memperingatkan konsekuensi serius dari tindakan ilegal dan kriminal Amerika Serikat, menegaskan perlunya pembebasan segera kapal Iran tersebut, awaknya, dan keluarga mereka," demikian pernyataan Kemlu Iran.

Iran pun mengecam keras penyitaan itu dan menyebut tindakan AS sebagai pembajakan maritim serta pelanggaran terhadap Piagam PBB, prinsip hukum internasional, dan juga gencatan senjata, kata kementerian tersebut.

Senin (20/4), juru bicara markas pusat Khatam Al-Anbiya militer Iran Ebrahim Zolfaghari mengatakan bahwa Iran akan mengambil tindakan yang diperlukan terhadap pasukan AS setelah memastikan keselamatan awak kapal yang dibajak.

Pada akhir Februari lalu, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target di Iran, termasuk di Ibu Kota Teheran, hingga menyebabkan kerusakan dan menewaskan warga sipil.

Kemudian, pada 7 April, AS dan Iran mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan dan dilanjutkan dengan negosiasi di Islamabad, Pakistan, pada 11 April, yang berakhir tanpa hasil.

Sumber Sputnik/RIA Novosti
