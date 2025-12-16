AS Roma vs Como: Giallorossi Menang Tipis 1-0

menu
Selebrasi Wesley Franca setelah mencetak gol untuk AS Roma dalam pertandingan Liga Italia lawan Como 1907 di Stadio Olimpico pada Selasa (16/12/2025). ANTARA/ASRoma.com

jpnn.com - JAKARTA - Duel AS Roma vs Como 1907 pada laga penutup giornata ke-15 Liga Italia 2025/26 di Stadion Olimpico pada Selasa dini hari WIB, berakhir dengan kemenangan Giallorossi dengan skor tipis 1-0. 

Kemenangan ini membuat AS Roma menguat posisi di zona Liga Champions atau peringkat empat dengan 30 poin.

Sementara Como 1907, klub milik Hartono bersaudara, gagal naik ke zona kompetisi Eropa.

Mereka masih tertahan di urutan tujuh dengan 24 poin, terpaut satu poin dari Bologna di peringkat enam (Liga Conference) dan dua poin dari Juventus di urutan lima (Liga Europa), demikian yang dilansir laman resmi Serie A.

Adapun gol penentu kemenangan tuan rumah dalam pertandingan ini dicetak oleh Wesley Franca di babak kedua.

Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim tampil terbuka dan saling melancarkan serangan.

Roma tampil lebih dominan dengan tekanan intens.

Namun, solidnya pertahanan Como membuat Il Lupi kesulitan menciptakan peluang berbahaya.

