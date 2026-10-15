AS Roma vs Real Madrid: Comeback Dramatis, Los Blancos Menang 4-3

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid menang secara dramatis atas AS Roma 4-3 pada laga Liga Champions 2026/2027 di Stadion Olimpico, Kamis dini hari WIB. Los Blancos berhasil membalikkan ketertinggalan 1-3 dengan mencetak tiga gol di menit-menit akhir pertandingan.

Pada laga ini, AS Roma membuka keunggulan melalui Marten de Roon. Lalu, Real Madrid menyamakan kedudukan lewat Kylian Mbappe. Namun, Donyell Malen kemudian mencetak dua gol untuk membawa Roma unggul 3-1. Los Blancos akhirnya berbalik menang berkat gol Carlos Espi, Endrick, dan Antonio Rudiger.

Tambahan tiga poin membuat Real Madrid menempati peringkat kedelapan klasemen dengan enam angka. Adapun AS Roma di posisi ke-25 dengan satu poin, demikian laman resmi UEFA.

AS Roma tampil agresif sejak awal pertandingan. Mario Hermoso mengancam gawang Real Madrid melalui tembakan melengkung pada menit kelima, tetapi kiper Thibaut Courtois berhasil menepis bola. Paulo Dybala nyaris mencetak gol sembilan menit kemudian, tetapi tembakannya melebar tipis di sisi kiri gawang.

Roma memecah kebuntuan pada menit ke-20. Menerima umpan terobosan Matias Soule, Marten de Roon menuntaskan peluang dengan baik untuk membawa tuan rumah unggul 1-0.

Madrid merespons lima menit kemudian. Memanfaatkan umpan Yan Diomande, Mbappe melepaskan tembakan keras yang berubah arah setelah mengenai kaki Gianluca Mancini. Bola mengecoh Pierluigi Gollini dan membuat skor menjadi 1-1.

Madrid hampir berbalik unggul pada menit ke-31 melalui Marc Cucurella.

Namun, tembakan mendatarnya melebar tipis dari tiang kiri gawang Roma.