AS, Rusia & Ukraina Bakal Kembali Bertemu di Meja Perundingan

AS, Rusia & Ukraina Bakal Kembali Bertemu di Meja Perundingan

Arsip - Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Donald Trump berjalan menuju tempat pertemuan tingkat tinggi di di Anchorage, Alaska, pada 15 Agustus 2025. (Anadolu/HO-Kremlin Press Office)

jpnn.com - KANADA - Utusan Khusus Amerika Serikat Steve Witkoff dan menantu Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner, akan menghadiri negosiasi trilateral dengan Rusia dan Ukraina di Abu Dhabi, ibu kota Uni Emirat Arab. Pengumuman ini disampaikan Gedung Putih pada Selasa (3/2).

“Utusan Khusus Witkoff dan Jared Kushner akan berada di Abu Dhabi besok untuk putaran pembicaraan trilateral lainnya,” kata Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt kepada Fox News.

Leavitt seraya mencatat pembicaraan trilateral terbaru yang berlangsung pada akhir Januari “bersifat historis”, juga mengeklaim bahwa ketiga negara tersebut belum pernah “benar-benar dapat duduk bersama di meja perundingan untuk memajukan perdamaian”.

Baca Juga:

“Jadi, utusan khusus, Jared Kushner, serta Presiden Donald Trump telah mewujudkan sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil terkait perdamaian di Timur Tengah, dan saya tahu mereka berupaya melakukan hal yang sama terkait perang Rusia-Ukraina,” ungkapnya.

Putaran terbaru pembicaraan trilateral, yang berlangsung lebih dari tiga jam, digelar di Abu Dhabi pada 24 Januari dan dihadiri para pejabat dari Rusia, Ukraina, serta Amerika Serikat.

Delegasi AS diwakili oleh Witkoff, Kushner, dan Josh Gruenbaum, bersama Menteri Angkatan Darat Dan Driscoll serta Jenderal Alexus Grynkewich, Komandan Komando Eropa AS.

Baca Juga:

Sementara itu, delegasi Ukraina terdiri dari Kepala Staf Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, Kyrylo Budanov, Penasihat Keamanan Nasional Rustem Umerov, serta Kepala Staf Militer Jenderal Andrii Hnatov, bersama penasihat Sergiy Kyslytsya dan Davyd Arakhamia.

Tim Rusia dipimpin oleh Laksamana Igor Kostyukov, kepala intelijen militer Rusia. (antara/jpnn)

Amerika Serikat, Rusia dan Ukraina akan kembali bertemu di meja perundingan pada Rabu ini.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA
