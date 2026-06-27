menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Internasional » AS Serang Iran Lagi, IRGC Siap Membalas

AS Serang Iran Lagi, IRGC Siap Membalas

AS Serang Iran Lagi, IRGC Siap Membalas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapal patroli milik Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) di Selat Hormuz. (ANTARA/Xinhua/aa.)

jpnn.com - ISTANBUL - Amerika Serikat dikabarkan menyerang Iran lagi. Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) pun tidak tinggal diam merespons serangan itu.

Sabtu (27/6) pagi, IRGC menyatakan pasukan angkatan lautnya menargetkan posisi militer AS sebagai tanggapan atas "agresi" Amerika di selatan Iran.

Dalam pernyataan yang disiarkan oleh televisi pemerintah, IRGC mengatakan AS melanggar komitmen yang terkait dengan gencatan senjata dan melakukan serangan udara di daerah pesisir Iran.

Baca Juga:

IRGC menyatakan bahwa pasukan angkatan lautnya menanggapi dengan menargetkan posisi militer AS di seluruh wilayah tersebut.

Mereka memperingatkan bahwa pengulangan serangan tersebut akan ditanggapi dengan respons yang "lebih luas dan lebih kuat".

IRGC menambahkan bahwa pengaturan yang mengatur navigasi melalui Selat Hormuz berada di bawah kesepahaman yang dicapai dengan Iran.

Baca Juga:

IRCG menuduh Washington berupaya melanggar komitmen tersebut melalui "provokasi."

Sebelumnya, Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan pasukan Amerika menyerang situs rudal, drone, dan radar Iran setelah menuduh Teheran melakukan serangan terhadap kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz. (antara/jpnn)

Amerika Serikat dikabarkan menyerang Iran lagi. Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) pun tidak tinggal diam merespons serangan itu.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI