AS Setop Sementara Semua Keberangkatan Pesawat di Seluruh Bandara

jpnn.com - WASHINGTON - Administrasi Penerbangan Federal Amerika Serikat (FAA) pada Sabtu (14/11) mengumumkan penangguhan keberangkatan pesawat secara nasional di seluruh bandara di negara tersebut, sementara penerbangan internasional yang masuk akan ditangani berdasarkan kasus per kasus.

Hal itu disebabkan oleh keadaan darurat dan alasan keselamatan.

"Akibat keadaan luar biasa dan demi alasan keselamatan... berdasarkan perintah dari Pusat Komando Penerbangan Federal, seluruh bandara menerapkan penghentian operasional di darat (ground stop)," kata FAA dalam satu pernyataan untuk pemberitahuan.

"Semua penerbangan yang akan berangkat harus tetap ditahan di darat sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.Penerbangan internasional yang masuk akan dikelola berdasarkan kasus per kasus," tambahnya.

Menurut pemberitahuan tersebut, pembatasan itu mulai berlaku pada pukul 20:53 GMT pada Jumat (13/11), atau pukul 03:53 WIB pada Sabtu.

Pembatasan itu untuk sementara dijadwalkan tetap berlaku hingga pukul 04:00-04:30 GMT (pukul 11:00-11:30 WIB) Sabtu.

Sejauh ini belum ada informasi terperinci lebih lanjut mengenai penerapan penangguhan itu. (antara/jpnn)