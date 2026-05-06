AS Siapkan Operasi Militer Terbaru terhadap Iran, Trump Akan Berbicara dengan Presiden China

Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih. Foto: AFP

jpnn.com - WASHINGTON - Amerika Serikat menyiapkan operasi militer terhadap Iran.

Presiden AS Donald Trump menyatakan pada Selasa bahwa ia berencana membicarakan operasi militer terhadap Iran dengan Presiden China Xi Jinping dalam kunjungan resminya ke Beijing pada 14–15 Mei mendatang.

“Saya akan berbicara dengan Xi tentang Iran. Itu akan menjadi salah satu topik,” kata Trump kepada wartawan.

Trumpmenambahkan bahwa sejauh ini China bersikap hormat dan tidak menantang langkah Amerika Serikat terkait kampanye militer tersebut.

Konflik meningkat sejak 28 Februari, ketika AS dan Israel melancarkan serangan terhadap target di Iran yang menimbulkan kerusakan dan korban sipil.

Pada 7 April, Washington dan Teheran mengumumkan gencatan senjata dua pekan.

Namun, pembicaraan lanjutan di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan.

Trump kemudian memperpanjang penghentian serangan untuk memberi waktu bagi Iran menyusun “proposal terpadu.”

Sumber Sputnik/RIA Novosti
