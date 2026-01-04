AS Tangkap Presiden Venezuela, Pemerintah Pastikan WNI Aman

menu
Presiden Venezuela Nicolas Maduro (kiri) mengunjungi stan Indonesia pada kegiatan Festival Pariwisata Internasional Venezuela (FITVEN) 2021. Foto: ANTARA/HO-KBRI Caracas

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia menanggapi terkait serangan dan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, oleh Amerika Serikat (AS).

Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Pemerintah Indonesia melalui KBRI Caracas terus memantau secara saksama perkembangan situasi di Venezuela.

“Bersama seluruh perwakilan RI di kawasan, KBRI Caracas secara aktif memastikan kondisi dan keselamatan seluruh Warga Negara Indonesia yang berada di Venezuela,” ucap Sugi, dikutip Minggu (4/1).

Dia menuturkan bahwa saat ini seluruh WNI di Venezuela dilaporkan dalam keadaan aman.

“Pemerintah Indonesia mengimbau para WNI untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta terus menjalin komunikasi dengan KBRI Caracas,” kata dia.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu bilang bahwa Indonesia juga menyerukan kepada seluruh pihak terkait untuk mengedepankan penyelesaian secara damai.

Termasuk melalui langkah-langkah deeskalasi dan dialog, serta tetap mengutamakan perlindungan terhadap warga sipil.

“Indonesia menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB,” tuturnya.

