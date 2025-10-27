menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » AS Teken Tarif Impor dengan 4 Negara ASEAN, Bagaimana Nasib Indonesia?

AS Teken Tarif Impor dengan 4 Negara ASEAN, Bagaimana Nasib Indonesia?

AS Teken Tarif Impor dengan 4 Negara ASEAN, Bagaimana Nasib Indonesia?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden RI Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Presiden Trump pada saat sesi foto Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Sharm el-Sheikh untuk Perdamaian di Gaza, Palestina, di Kota Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin (13/10/2025). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Pengembangan Big Data INDEF Eko Listiyanto menanggapi kesepakatan Amerika Serikat dengan 4 Negara Anggota ASEAN, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Kamboja.

Secara umum, Eko menilai kesepakatan Amerika Serikat dengan beberapa negara anggota ASEAN sebagai respons atas pengenaan tarif Trump sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, Trump menerapkan tarif impor AS terhadap Malaysia sebesar 25 persen.

Baca Juga:

Sementara itu, Thailand dikenakan tarif 46 persen, Kamboja ditarifkan 36 persen dan Vietnam sebesar 20 persen.

"Mereka merelaksasi berbagai regulasi dalam berdagang dgn AS dan berkomitmen membeli produk ekspor AS," kata Eko saat dihubungi Jpnn.com, Senin (27/10).

Upaya tersebut ditaksir sebagai langkah menyeimbangkan kembali neraca perdagangan dan mencari diversifikasi rantai pasok.

Baca Juga:

Terlebih, di tengah pengetatan ekspor rare earth alias logam tanah jarang yang diberlakukan Tiongkok.

Eko menilai kesepakatan kerangka kerja perdagangan tersebut menjadi langkah ke-empat negara ASEAN mengatasi hambatan tarif (pajak impor) maupun non-tarif.

AS menekan kesepakatan dagang dan mineral dengan empat negara ASEAN, bagaimana nasib Indonesia?

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI