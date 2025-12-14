Asa Siswa SMRA 10 Jaksel Tampil Pentas Olahraga Tingkat Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Program pendidikan berasrama gratis yakni Sekolah Rakyat dari Presiden Prabowo Subianto itu diperuntukkan untuk anak-anak miskin ekstrem di Indonesia, setara SD hingga SMA baru berjalan beberapa bulan.

Namun, di dalamnya terdapat asa dari anak-anak muda yang ingin menjadi lebih baik dari segala aspek kehidupan termasuk kualitas diri.

Sekolah Rakyat turut hadir sebagai wadah bagi para siswa untuk mengasah bakatnya.

Hal itu yang turut dirasakan siswa Shaskia Rihanna Putri, Shafira Rihanna Putri, dan Shafana Rihanna Putri. Kembar tiga yang memiliki talenta di olahraga judo itu tengah mengenyam pendidikan kelas X di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta Selatan.

Shafana Putri dan kembarnya mulai menekuni olahraga judo sejak dirinya di bangku sekolah menengah pertama (SMP).

Mereka mengaku pertama kali mengetahui judo dari orang tua dan kakak laki-lakinya.

"Mama dengar-dengar ada yang latihan judo. Jadi, mama saya ngasih tahu ke abang saya informasi-informasi tentang judo. Nah, yang pertama latihan judo itu abang saya," kata Shafana saat ditemui JPNN.com, Sabtu (13/12).

Layaknya perempuan usia belasan, awalnya kembar tiga itu mengaku takut untuk mengikuti judo.