ASABRI Beri Pembekalan Masa Purnabakti Bagi Peserta di Polda Riau

jpnn.com, JAKARTA - ASABRI Kantor Cabang Pekanbaru berkolaborasi dengan BRI, BTN, dan Polda Riau untuk memberikan pembekalan yang mendukung kesiapan peserta dalam menjalani fase kehidupan berikutnya, masa purnabakti.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari di Polda Riau dan di Kawasan Tabung Harmoni Hijau, Rumbai, Pekanbaru, ini diikuti lebih dari 100 personel Polri dari 15 satuan kerja atau wilayah di Polda Riau, mulai dari Pekanbaru hingga Bengkalis.

Pada hari pertama pelaksanaan Latram, ASABRI hadir memberikan sosialisasi mengenai program dan manfaat yang akan diterima oleh para Anggota Polri yang akan menyelesaikan masa dinasnya dalam beberapa tahun ke depan.

Manfaat program yang dijelaskan akan membantu para Peserta ASABRI memahami hak dan manfaat apa saja yang akan mereka terima di masa pensiun.

Selain itu, beragam keterampilan diperkenalkan, mulai dari bidang pertanian dan perkebunan, perikanan, hingga peternakan.

Pengenalan berbagai bidang tersebut memberikan gambaran mengenai potensi yang dapat dikembangkan peserta sesuai minat dan kemampuan masing-masing, sehingga masa purnabakti dapat dijalani dengan tetap produktif dan mandiri.

Mengusung tema “Mengabdi dengan Ikhlas, Menjalani dengan Bahagia, Sehat, Produktif, dan Bermanfaat Bersama Masyarakat”, Latram Polda Riau 2026 menegaskan nilai pengabdian tidak berhenti ketika seseorang menyelesaikan masa tugasnya.Pengalaman, keterampilan, dan semangat untuk terus berkontribusi tetap dapat menjadi bekal dalam menjalani kehidupan bersama keluarga dan masyarakat.

Kapolda Riau, Irjen Pol. Arman Achdiat menegaskan berakhirnya masa kedinasan bukan berarti berakhirnya kesempatan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.