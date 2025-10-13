menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » ASABRI Beri Perlindungan Nyata Bagi Keluarga Peserta

ASABRI Beri Perlindungan Nyata Bagi Keluarga Peserta

ASABRI Beri Perlindungan Nyata Bagi Keluarga Peserta
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Irjen TNI Laksdya TNI Hersan mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyerahkan secara santunan risiko kematian khusus dari PT ASABRI serta tali asih kepada ahli waris prajurit TNI yang gugur saat pelaksanaan rangkaian kegiatan HUT ke-80 TNI. Kegiatan ini berlangsung di Aula Selasar Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/10/2025). Foto: Puspen TNI

jpnn.com, JAKARTA - PT ASABRI terus hadir mendampingi peserta bagi Prajurit TNI, Anggota Polri, dan ASN Kementerian Pertahanan dan Polri dalam setiap tahap pengabdian, dari masa aktif bertugas hingga memasuki masa purna bakti.

Dengan semangat 'Sahabat Perjuangan Anda Sepanjang Masa', ASABRI meneguhkan perannya sebagai institusi yang tak hanya memberikan perlindungan sosial, tetapi juga menjadi mitra tepercaya dalam perjalanan hidup para peserta dan keluarganya.

Direktur Utama PT ASABRI, Jeffry Haryadi mengatakan dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI), ASABRI juga menyampaikan rasa hormat dan duka cita mendalam atas wafatnya nya para prajurit terbaik bangsa dalam menjalankan tugas negara.

Baca Juga:

Pengorbanan mereka merupakan tonggak perjuangan dan wujud nyata pengabdian dalam membela kedaulatan Tanah Air. 

ASABRI memahami pengabdian kepada bangsa tidak berhenti ketika masa dinas berakhir.

Melalui berbagai program perlindungan, layanan digital, dan manfaat berkelanjutan, ASABRI berupaya menghadirkan rasa aman dan tenang bagi para peserta serta keluarganya. Hal itu menjadi salah satu bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanan yang tidak ternilai. 

Baca Juga:

Melalui momentum penyerahan Santunan Risiko Kematian Khusus (SRKK) bagi keluarga prajurit yang wafat dalam tugas, ASABRI menyampaikan penghormatan mendalam kepada tiga prajurit terbaik bangsa yakni Almarhum Praka Mar Zaenal Muttaqin, Almarhum Pratu Johari Alfarizi, Almarhum Kelasi Dua Pom Lingga Surya Permana.

”PT ASABRI ingin kembali menegaskan bahwa kami akan selalu siap siaga mendampingi seluruh peserta ASABRI dalam menjalankan tugasnya dan memastikan layanan dan pemenuhan hak kepada keluarga peserta terlaksana secara cepat, tepat, humanis, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Jeffry.

ASABRI meneguhkan perannya sebagai institusi yang tak hanya memberikan perlindungan sosial, tetapi juga menjadi mitra tepercaya dalam perjalanan hidup peserta.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI