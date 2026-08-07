ASABRI Pastikan Hak Ahli Waris Prajurit yang Gugur Terpenuhi dengan Cepat dan Tepat

jpnn.com, PALU - PT ASABRI (Persero) melalui Kantor Cabang Palu kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan asuransi sosial kepada prajurit TNI yang gugur dalam tugasnya.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui percepatan proses penyelesaian dan penyerahan manfaat program kepada ahli waris, yaitu orang tua almarhum Praka Jefri, prajurit Yonif 303/SSM yang gugur saat melaksanakan Operasi Pamtas RI–PNG Mobile di Kabupaten Puncak, Papua.

Tim ASABRI bergerak cepat melakukan koordinasi, verifikasi dan penyelesaian administrasi klaim sehingga hak ahli waris dapat segera diproses dan diberikan.

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Langkah ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada prajurit yang mengabdikan diri bagi bangsa dan negara.

Salah satunya dalam pengurusan klaim administrasi almarhum Praka Jefri, di mana koordinasi antara kesatuan, ahli waris, dan ASABRI melalui Kantor Cabang Palu berjalan sangat efektif.

Berkas selesai di analisa satu hari setelah masuk dan lengkap diterima, dan proses pencairan klaim dapat diselesaikan hanya dalam lima hari kerja.

Efektivitas ini juga didukung oleh penguatan layanan ASABRI Cabang Palu melalui perluasan cakupan pelayanan yang mengikuti wilayah Kodam XXIII/Palaka Wira.

Melalui penyesuaian tersebut, layanan kepada peserta di Provinsi Sulawesi Barat dapat diberikan secara lebih optimal, sehingga ASABRI semakin mudah diakses dan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, cepat, dan responsif bagi peserta serta keluarganya.