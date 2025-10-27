ASABRI Perkuat Budaya Kerja yang Tangguh & Profesional

jpnn.com, JAKARTA - PT ASABRI menempatkan Human Capital Excellence sebagai salah satu fondasi utama ketangguhan organisasi.

Saat ini, hampir 70% karyawan ASABRI adalah kalangan milenial, hal ini menjadi peluang untuk pengembangan talenta yang berkelanjutan.

Beberapa program pengembangan talenta yang dilaksanakan ASABRI di antaranya Officer Development Program, Branch Manager Development Program, Executive Development Program, dan Talent Mobility lintas Perusahaan.

“Keberhasilan ini bukanlah tujuan akhir, tetapi bagian dari perjalanan panjang ASABRI untuk memperkuat budaya kerja yang tangguh, adaptif, dan selaras dengan visi menjadi Pengelola Asuransi Sosial yang Tepercaya, Profesional, dan Peduli kepada Kesejahteraan Peserta,” ujar Sri Ainin Muktirizka, Direktur SDM dan Hukum ASABRI.

Di tengah dunia yang bergerak cepat, ketangguhan organisasi tidak hanya diukur dari kemampuan bertahan, tetapi juga kecepatan beradaptasi.

Di ASABRI, resiliensi bukan sekadar jargon, melainkan budaya kerja yang nyata di setiap lini, dari kantor pusat hingga kantor cabang yang melayani para Peserta ASABRI di seluruh penjuru negeri.

“Kami percaya bahwa layanan terbaik hanya bisa lahir dari insan yang terbaik. Karena itu, investasi terbesar kami adalah manusianya: talenta yang belajar, bertumbuh, dan berkontribusi bagi negeri,” tegas Rizka.

Melalui transformasi ini, ASABRI memastikan setiap langkah pengelolaan SDM, keuangan, dan layanan publik selaras dengan nilai kemanusiaan dan keberlanjutan.